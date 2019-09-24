Якутская природоохранная прокуратура разъясняет об обновлении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Приказом Минприроды России от 08.07.2019 № 453 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого Федеральным агентством водных ресурсов, его территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления» обновлена типовая форма решения о предоставлении водного объекта в пользование.

В частности, корректируются условия использования водного объекта или его части в целях сброса сточных вод, строительства или реконструкции гидротехнических сооружений, создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных островов, для строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменениями дна и берегов поверхностных водных объектов, разведки и добычи полезных ископаемых, и др.

Кроме того, форма решения о предоставлении водного объекта в пользование приведена в соответствие с постановлением Правительства РФ от 20.03.2018 № 306 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу совершенствования процедур по предоставлению водных объектов в пользование», которым, помимо прочего, установлен порядок подтверждения соответствия деятельности хозяйствующего субъекта деятельности, которую возможно осуществлять на основании договора водопользования, заключаемого без аукциона.

Указанный приказ вступил в силу с 20.09.2019. Ранее действовавшая аналогичная форма решения о предоставлении водного объекта в пользование утратила силу.