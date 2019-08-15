Якутская природоохранная прокуратура об изменениях в законодательстве об охоте

С 13 августа 2019 года вступили в силу Федеральные законы от 02.08.2019 № 291-ФЗ, от 02.08.2019 № 296-ФЗ, которыми внесены изменения в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, исключена часть 3 статьи 43 Федерального закона об охоте, конкретизированы мероприятия по защите охотничьих ресурсов от болезней.

К таким мероприятиям отнесены профилактические, диагностические, лечебные, ограничительные и иные мероприятия, а также установление и отмена на территории Российской Федерации карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней охотничьих ресурсов.

Данные изменения внесены в статью 43 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе в целях реализации постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30.03.2018 № 14-П.

В связи с данным постановлением Конституционного Суда Российской Федерации законодатель исключил положение о том, что проведение мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

Уточнены условия заключения охотхозяйственных соглашений. Исключено положение, включаемое в соглашение, о годовом размере арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки и годовом размере сборов за пользование объектами животного мира.

Аналогичные уточнения, в том числе в части исключения упоминания годового сбора за пользование объектами животного мира, внесены также в положения, касающиеся содержания извещения о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения.