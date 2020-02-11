Якутская природоохранная прокуратура о возмещении экологического ущерба

С 1 января 2020 года в силу вступили изменения в бюджетном законодательстве о возмещении экологического ущерба.

В новой редакции закона более подробно определены уровни бюджетов — конкретизировано куда подлежат зачислению платежи, взысканные в счет возмещения экологического ущерба.

Кроме того, предусмотрена возможность зачисления таких платежей в добровольном порядке.

Так, суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также добровольно уплачиваемые денежные средства подлежат зачислению в бюджеты по месту экологического происшествия (бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением).

Если вред природе причинен на особо охраняемой территории федерального, регионального или местного значения, то платежи по искам (либо добровольные платежи), должны зачисляться соответственно в бюджеты: федеральный, региональный, либо муниципальный.