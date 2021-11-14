Якутская предпринимательница восхитилась экономикой Беларуси

Производитель самого северного чая Нюргуяна Заморщикова побывала в удивительном месте. «Машина времени существует ! Я на четыре дня вернулась в детство, где все равны, нет социального разрыва, нет бедных и сильно богатых, где колбаса, только из мяса, молоко только натуральное»,- делится впечатлениями предприниматель на своей странице в Инстаграм.

Бизнесвумен в рамках дней Якутии вместе с официальной делегацией республики побывала в Беларуси, предваряя любителей злословия, пишет: «полностью за свой счёт». Как деловой человек, она заметила: «Программа была очень насыщенной, ничего лишнего, и самое главное никого лишнего».

Якутянку поразили условия для развития бизнеса: «очень эффективно работает ЦПЭ, особенно для импорто-экспортно ориентированных компаний из России, им дают воспользоваться льготными кредитами, и бесплатной торговой электронной площадкой». Оказалось что в стране работают умные ограничения: «топ менеджеры крупных компаний получают зарплату всего в три раза больше своих подчинённых!»