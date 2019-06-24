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Якутская полиция сообщила подробности стрельбы на Губина

Как сообщила SakhaLife.ru пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия), в 12:58 в дежурную часть полиции г.Якутска поступило сообщение от жительницы одного из домов по улице Губина о том, что в подъезде слышны выстрелы.

«На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, произведено оцепление, пострадавших нет.

По предварительным данным, мужчина 1985 г.р., произвел выстрелы в дверь своей квартиры. В ходе переговоров он выкинул ружье через балкон.

Оружие изъято. Стрелявший задержан.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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