Якутская полиция сообщила подробности стрельбы на Губина

Как сообщила SakhaLife.ru пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия), в 12:58 в дежурную часть полиции г.Якутска поступило сообщение от жительницы одного из домов по улице Губина о том, что в подъезде слышны выстрелы. «На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, произведено оцепление, пострадавших нет. По предварительным данным, мужчина 1985 г.р., произвел выстрелы в дверь своей квартиры. В ходе переговоров он выкинул ружье через балкон. Оружие изъято. Стрелявший задержан. Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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