Якутская полиция сообщила подробности стрельбы на Губина

Как сообщила SakhaLife.ru пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия), в 12:58 в дежурную часть полиции г.Якутска поступило сообщение от жительницы одного из домов по улице Губина о том, что в подъезде слышны выстрелы.
«На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, произведено оцепление, пострадавших нет.
По предварительным данным, мужчина 1985 г.р., произвел выстрелы в дверь своей квартиры. В ходе переговоров он выкинул ружье через балкон.
Оружие изъято. Стрелявший задержан.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)