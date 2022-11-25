Якутская певица вошла в шорт-лист престижной музыкальной премии

Якутская певица вошла в шорт-лист премии «Сделано в России — 2022»

Сейчас завершается открытое голосование за номинантов

Якутская певица Анжелика Жиркова Green Apelsin с альбомом «Северный ветер» стала претендентом на премию «Сделано в России — 2022» в номинации «Музыка» от проекта «Сноб». Сейчас завершается открытое голосование за номинантов.

В номинации «Сам себе музыкант», помимо якутской поп-фолк-певицы, представлены еще четыре музыканта: электронный музыкант, продюсер и диджей Яна Кедрина, основатель и лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров, выпускник московской Мастерской Брусникина Игорь Титов и группа «Диктофон».

«История Green Apelsin из Якутска похожа на историю Золушки от музыкальной индустрии». Она начинала с каверов на школьных мероприятиях и в соцсетях, параллельно училась в музыкальной школе по классу фортепиано, а потом в колледже искусств во Владивостоке на отделении академического вокала. Певица выкладывала небольшие отрывки своих песен, исполненных под гитару. Аудитория ее поддержала, а песня «Проклятие русалки» быстро попала в тренды соцсетей. После того как в трендах оказался еще один ее трек, «Охота на лисицу», с Жирковой связался музыкальный лейбл Sony Music Entertainment и предложил ей сотрудничество. В октябре 2021 года у нее вышел дебютный альбом «Северный ветер», на котором собраны песни, написанные с 2017 года. Песни исполнены под гитару с небольшими добавками электроники, и все это звучит современно, искренне и сделано на высоком профессиональном уровне», — написали на официальной странице голосования.

В лонг-лист номинации также попали вполне известные имена. Так, певец Shaman, который сейчас находится на пике популярности со своими треками на патриотическую тематику, не прошел в шорт-лист.

Проголосовать за якутянку можно на официальной странице премии.