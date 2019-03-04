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4 марта 2019, 18:48
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Якутская певица в восторге от кавера

Певица Кюннэй на своей странице в Instagram поделилась кавер-версией ее песни, которую исполняет студентка из Якутска Сардаана.

Кюннэй так понравилось исполнение, что она написала:

Йеа наконец акапелла кавер с правильными аккордами!😍
Сардаана респеект! Ол иһин даҕаны, ханна көрбүппүнүй диибин ээ😉

Поклонникам творчества многогранной Кюннэй такая версия песни тоже пришлась по душе, публикация собрала более 13 тысяч просмотров. А как Вам исполнение акапеллы одним человеком?

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE
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