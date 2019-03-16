Якутская певица поведала мистическую историю

Яркая и лучезарная певица Олимпия поведала в Instagram об удивительной истории — встрече с ясновидящей и своих предках:

Недавно встретилась с одной одаренной женщиной, которая увидев меня сразу спросила про моих предков.. говорит, что рядом со мной стоит маленького роста человек и всё время поёт, разобрать старушка или старичок сложно.. но скорее всего это мужская аура, т.к. очень сильная энергетика.. и тут мне стало стыдно, что я хорошо не знаю свою родословную.. Слышала когда-то, что у нас в роду были и правда сильные люди, мой прадедушка по папиной линии был известным охотником в районе, он был из малочисленных народностей-эвен, говорят он тоже любил петь, бабушка рассказывала про него много интересных историй, что он однажды боролся даже с самим медведем и остался жив.. Кстати, недавно я нашла, благодаря Инстаграму, эвенскую песню, после гастролей займусь ею капитально, это будет первый шаг к своим истокам.. А по маминой линии совсем близкой родственницей является легендарная Чайка Даарыйа, которая рассказывала наш национальный эпос Олонхо, не останавливаясь несколько дней подряд.. кто хорошо знаком с Олонхо, тот точно знает её.. Я очень хорошо помню её, она была маленького роста с большими светлыми глазами, очень бойкая, громкая, эмоциональная, с тонким пронизывающим голосом. Она постоянно приходила к нам в гости. Как только приезжала, заходила в комнату, где мы играли, показывала свой нож, который всегда носила с собой и предупреждала: если будете плакать, капризничать или баловаться разрежу вам язычок, говорила она😨, поэтому мы всегда вели себя тихо и спокойно, когда она гостила у нас 😅

Вот такие люди есть в моей родословной, а ещё о других я не знаю.. Почему-то именно о них я вспомнила, когда у меня спросили про моих предков, которые помогают, защищают и в то же время поют рядом со мной.. А так, надо обязательно знать своё древо жизни.. т к это пазл многовековой истории, мне кажется он мне даст силы духа и внутренней уверенности в себе, поможет в творчестве и в простой жизни.