Якутская певица попросила ее не шокировать

Вы только посмотрииитее на это😫😍 Портрет маслом☝🏿😍 . Хаьан эрэ миигин маннык анаан уруьуйдатан бэлэхтиэхтэрэ диэн ейбер онорон керуехтээ5эр буолуох, туулбэр туьээн да баттаппат этим😂 . Хаар бэлэ5ин биэрбитигэр мин сынаахпын ващще от пола не отодрать, олох вообще маннык😳 На меня улыбаясь смотрела я самааа😳 я долго сидела молча, Хаар ыксыыр бьлх, киьитэ арай реакциялаабат да, хайаабат да, быччайан баран ньимийэн баран олорор👀 И потом после первая фраза, которую я выдала, посмотрев на Хаар: «Акаары быьылаах»😂🙏🏿 . Хаар, спасииибо за шикааарный подарок😘😘😘❤️ уонна хватит меня шокировать😂 а то серсе не выдерживает уровень твоих подарков😂💔