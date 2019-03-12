Якутская певица попросила ее не шокировать

Якутская певица Майя Сергина получила неожиданный подарок — портрет, выполненный настолько мастерски, что с трудом верится, что эта картина написана маслом, а не компьютерной программой. Певица не могла не выразить свой восторг в Instagram:

Вы только посмотрииитее на это😫😍 Портрет маслом☝🏿😍

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Хаьан эрэ миигин маннык анаан уруьуйдатан бэлэхтиэхтэрэ диэн ейбер онорон керуехтээ5эр буолуох, туулбэр туьээн да баттаппат этим😂

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Хаар бэлэ5ин биэрбитигэр мин сынаахпын ващще от пола не отодрать, олох вообще маннык😳 На меня улыбаясь смотрела я самааа😳 я долго сидела молча, Хаар ыксыыр бьлх, киьитэ арай реакциялаабат да, хайаабат да, быччайан баран ньимийэн баран олорор👀 И потом после первая фраза, которую я выдала, посмотрев на Хаар: «Акаары быьылаах»😂🙏🏿

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Хаар, спасииибо за шикааарный подарок😘😘😘❤️ уонна хватит меня шокировать😂 а то «серсе» не выдерживает уровень твоих подарков😂💔 (прим. стилистика автора сохранена)

Подписчики Майи тоже остались в полном восторге от такого подарка и просят написать и их портрет 🙂