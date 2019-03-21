Якутская певица ответила хейтерам

Знаменитости, как правило, очень строго следят за своим внешним видом и жутко боятся прибавить в весе. Едва почувствовав, что у них появились лишние килограммы, звезды переживают и прилагают максимум усилий для того, чтобы стрелка весов поползла вниз. Известная певица Якутии Варя Максима стала приятным исключением из навязанных обществом правил и одним мотивационным постом раз и навсегда поставила в этом вопросе точку.

Я смотрю многим не даёт покоя моя «полнота» и часто вылазят сообщения, чтобы задеть меня этим 😏: то поздравляют с беременностью 🤰🏻, то указывают на то, что мой поезд ушёл, а то и вовсе конкретно называют 🐷. Это так по-женски банально 🤦🏻‍♀️, а я не люблю неоригинальность 😌. Уж если хотите задеть, делайте это как-то более элегантно.

Мои хорошие, мне прекрасно в своём теле всегда, пусть даже буду весить 80 кг — я все равно буду красоткой 😎!

Популярная певица советует в первую очередь обратить внимание на саму себя и полюбить такой, какая есть.

Уже много лет твержу одно и то же, абсолютно все женщины прекрасны, просто они не верят в это. Полюбить себя — это и есть ключ к принятию своего тела. Некоторые неправильно понимают это, считают, что если любишь себя — это эгоизм, путают с самовлюбленностью. Типо, а вот я люблю других людей и всем помогаю, в ущерб себе — значит я хороший, но это заблуждение. Такие люди обычно не хотят работать над своими проблемами, а переключаются на проблемы других, даже когда их не просят.

А когда ты любишь и принимаешь себя, то и других воспринимаешь такими, какие они есть и это намного упрощает жизнь — не нужно всех вокруг переделывать под себя ☺️. Природа нас создала каждого индивидуально не просто так, и отказываться от этого, значит быть в дисгармонии с природой, а значит с самим собой. Так что найдите в себе силы и начните уже любить себя и перестаньте писать гадости незнакомым людям. В конце концов от этого вам не становится лучше.

И если уж быть объективным, то я не жирная и не толстая сейчас, а обычная среднестатистическая женщина. Возрастные изменения переживают абсолютно все люди, это зависит не только от здоровья, это сама природа. У меня счёт пошёл уже на пятый десяток, думаю, для своего возраста я шикарно выгляжу. Но, конечно, за собой надо следить, что я сейчас и делаю ☝🏻.

Поклонники поддержали певицу в ее стремлении не быть похожей на худосочных красоток. Они называли ее прекрасной и шикарной женщиной:

Варя, Вы красавица! А кто говорит пакости те просто завидуют Вам. Как говорится на всех не угодишь и вообще хорошего человека много не бывает!:-)))

Очень шикарная, красивая, сексуальна на все 100%.Так держать💪. А, те, которым завидно, пусть лопнут.

Варя всегда красивая и позитивная!!!👏

Жгучая блондинка якутской эстрады Надина Эльпис поддержала Варю Максиму в комментариях:

Да! Любить себя нужно любую , и мир станет краше вокруг ❤️ если тебе комфортно зачем заморачиваться ? Вот я себя и свой типаж просто обожаю ❤️ мой супруг постоянно говорит «в женщине важна не худоба, рост и смазливая мордашка, а сок и шарм!» а те кто в своём глазу и бревна не видят пусть идут дальше. Для них у меня всегда есть горячее место под названием «БАН» 🔥😘

https://www.instagram.com/varyamaxima/p/BvQEzkBnGDr/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1j9n8k6sdc5wg