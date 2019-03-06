Якутская пенсионерка рассказала, как лишилась своих накоплений

64-летняя жительница города Мирного поддалась на уловки мошенника и лишилась около 150 тысяч рублей.

По словам женщины, незадолго до инцидента она разместила на одном из популярных сайтов объявление о продаже гаража. Некоторое время спустя под видом потенциального покупателя к ней позвонил некий молодой человек. Он не стал особо интересоваться товаром, а сразу предложил предоплату в размере 50 000 рублей якобы для «резервирования». Для этого мошенник попросил продиктовать номер счета банковской карты и подойти к ближайшему банкомату, что и сделала потерпевшая. Далее, следуя инструкциям злоумышленника, она вставила свою карту в банкомат и ввела передаваемые по телефону данные. После чего со счета пенсионерки были сняты около 150 000 рублей.

Другой местный житель, 28-летний молодой человек решил снять квартиру. На одном из сайтов он нашел объявление о сдаче квартиры по приемлемой цене, и сразу позвонил на номер, указанный арендодателем. Трубку подняла девушка и сообщила, что в данное время якобы находится в другом городе. Далее в ходе телефонного разговора она попросила 100 % предоплату за аренду, пообещав передать ключи от квартиры через свою знакомую. Мужчина, не подозревая о преступных намерениях злоумышленницы, перечислил на указанный счет 30 тысяч рублей. После этого девушка перестала выходить на связь.

По аналогичной схеме мошенники обманули жительницу Мирного. Она перевела за несуществующую квартиру 9000 тысяч рублей.

По всем фактам в данное время сотрудниками полиции проводится проверка.