Якутская наркология запустила марафон помощи

19 сентября в Якутии стартовал Марафон помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Инициатор марафона — Якутский республиканский наркологический диспансер — передал вырученные на корпоративной осенней ярмарке денежные средства благотворительному проекту «SOS. Дети Якутии», сообщает пресс-служба Якутского республиканского наркологического диспансера.

«Сегодня мы запускаем Марафон помощи больным детям республики и хотим призвать всех неравнодушных людей последовать нашему примеру и также оказать фонду «SOS. Дети Якутия» свою посильную помощь. Ведь главная идея марафона – масштабирование благотворительности, передача по цепочке добрых дел», – отметила главный врач ГБУ РС (Я) «ЯРНД» Альбина Сивцева.

Благотворительный проект «SOS. Дети Якутия» уже на протяжении 10 лет помогает якутским семьям с тяжелобольными детьми. Собранные средства пойдут на помощь якутскому сообществу родителей детей с диагнозом ДЦП. Средства нужны для оплаты приезда и работы специалистов из города Санкт-Петербург, которые владеют современными методиками реабилитации детей с ДЦП. Всего требуется сумма около 1 млн рублей. Внеся свою лепту в данный сбор, якутяне помогут сообществу реабилитировать детей без выезда за пределы республики.

Призываем другие медучреждения Якутии, также органы государственной власти, некоммерческие общественные объединения, СМИ, государственные и муниципальные учреждения социальной сферы, высшие и средние учебные заведения, молодежные и детские движения и всех неравнодушных якутян присоединиться к инициативе.

С проектом «SOS. Дети Якутия» Якутский наркологический диспансер сотрудничает с мая текущего года. Тогда пациенты его Отделения реабилитации в рамках проекта диспансера «Шанс для мамы», посвященного Году матери в Республике Саха (Якутия) сделали своими руками вязаные вещи и передали их в фонд для помощи 10-летней Лии Мустафиной с синдромом Аспергера.

Желающие присоединиться к Марафону помощи тяжелобольным детям могут связаться с представителями «SOS. Дети Якутия» по телефону 8-964-423-8721.