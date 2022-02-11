Якутская медведица Томпа скучает в Москве по родному снегу

На видео «Мобильного репортера» — якутская медведица Томпа кувыркается и трется об искусственный снег, который специально создает для нее снежная пушка, установленная в вольере Московского зоопарка. Медведица явно вспоминает родину — холодную Якутию, где родилась и выросла, ее бескрайние снега и суровые морозы…

Белая медведица, которая была замечена в апреле в Якутии из-за странного поведения – она бежала по трассе вглубь материка. За ее путешествием наблюдали якутяне, размещая видео в соцсетях. 11 мая в п. Джебарики-Хая она пришла, совершенно истощённая, и легла во дворе жилого дома. Такого случая не помнили даже местные старожилы. По словам специалистов, полярные хищники никогда раньше не удалялись на столь большое расстояние от привычных районов обитания на берегу Северного Ледовитого океана.

Собралась рабочая группа Росприроднадзора РФ по программе спасения детенышей белого медведя. Ее участники решили, что медведя надо отловить. Слишком велик риск как для людей, так и для зверя. Ее отловили и перевезли в зоопарк Орто-Дойду.

12 мая на экстренном заседании межведомственной группы по работе в Программе реабилитации осиротевших детёнышей белого медведя было принято решение изъять зверя из естественной среды обитания ради спасения его жизни. Оказалось, что помочь ей смогут лишь в Московском зоопарке. Доставить хищника в столицу решили попутным военным самолётом – других способов просто не было. Минобороны выручило экологов, и 23 мая медведицу доставили в Московский зоопарк, где был проведен детальный осмотр. Выяснилось, что ей около 3-5 лет, повреждены подушечки лап, не хватает клыка, а вес – 136 кг (хотя должна весить более 200).

Она живёт в большом вольере, где установлена снежная пушка. Кроме того, ей регулярно предлагают замороженные лакомства.

«Никакого стремления избегать человека у неё нет. Даже в присутствии незнакомых людей она может развалиться спиной к решётке и уснуть. У неё совершенно нет ощущения, что от людей надо держаться», – отметил зоолог зоопарка Андрей Тупикин. Поэтому зоологи высказали предположение, что медведицу воспитали люди. Был объявлен конкурс на имя для якутянки. В итоге ее назвали Томпой — в честь Томпонского района, где ее отловили.