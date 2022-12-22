Якутская медицинская палата представила итоги работы 

Вчера, перед руководством Национальной медицинской палаты якутское региональное отделение представило итоги работы. Руководитель Якутской медицинской палаты, главный врач горбольницы №3 Светлана Давыдова в своем докладе остановилась на основных итогах. Большая работа была организована по аккредитации медицинских работников. Только по итогам года к первичной аккредитации было допущено 228 медработников, и удельный вес успешно аккредитованных составил 98,5%. Медпалата также проводит комплекс мероприятий по правовой защите медицинских работников, участвует в экспертизе проектов нормативных документов российского здравоохранения.

Отметим и то, что в сотрудничестве с региональным отделением работают 20 общественных медицинских организации Якутии различных профилей – это и Ассоциации хирургов, онкологов, терапевтов, кардиологов, стоматологов, педиатров и другие. Медицинскими общественными организациями для повышения профессиональных компетенций коллег ежегодно проводится огромный пласт работы по их обучению и повышению квалификации. Так, организованы крупные образовательные мероприятия в рамках ХIII Национального Конгресса с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере», профильные научно-практические конференции, семинары, мастер-классы с участием ведущих экспертов отрасли здравоохранения России и зарубежных стран.

Как отметила Светлана Давыдова, в начале следующего года состоятся традиционные встречи с руководителями профессиональных сообществ для обсуждения дальнейших совместных планов и задач.

Напомним, что президентом Союза «Национальная Медицинская Палата» является Леонид Рошаль.