09.04.2021
22:57
363
Культура
Якутская мастерица — подруга племянницы Юрия Гагарина
Исторический парк «Россия — Моя история» рамках празднования 60-летия со дня первого полета человека в космос приглашает на прямой эфир с участием родной племянницы Юрия Гагарина.
⠀
Наталья Гагарина – дочь родного брата Юрия Алексеевича, она хорошая подруга народного мастера РС(Я) и ветерана педагогического труда — Людмилы Жирковой.
Они вместе расскажут о том, как познакомились, какие юбилейные мероприятия намечаются, и о том, как проводят работу по увековечению памяти Юрия Гагарина.
⠀
Эфир пройдёт на нашей Instagram странице @my_history_ykt 10 апреля в 16:00.
Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.04.2021
100
10.04.2021
100
09.04.2021
361
09.04.2021
254
09.04.2021
125
09.04.2021
154
09.04.2021
239
09.04.2021
187
09.04.2021
516
09.04.2021
190
09.04.2021
180
09.04.2021
135
09.04.2021
138
09.04.2021
1332
09.04.2021
277
09.04.2021
695
09.04.2021
2235
09.04.2021
809
09.04.2021
312
09.04.2021
186
09.04.2021
246
09.04.2021
150
09.04.2021
374
09.04.2021
288
09.04.2021
333
09.04.2021
194
09.04.2021
368
09.04.2021
416
09.04.2021
209
09.04.2021
668
09.04.2021
2370
09.04.2021
238
09.04.2021
463
09.04.2021
171
09.04.2021
1793
09.04.2021
202
09.04.2021
351
09.04.2021
615
09.04.2021
244
09.04.2021
300
09.04.2021
737
09.04.2021
1227
08.04.2021
689
08.04.2021
797
08.04.2021
556
08.04.2021
259
08.04.2021
373
08.04.2021
566
08.04.2021
1999
08.04.2021
880
08.04.2021
289
08.04.2021
1431
08.04.2021
283
08.04.2021
608
08.04.2021
814
08.04.2021
678
08.04.2021
922
08.04.2021
319
08.04.2021
437
08.04.2021
269
ТОП НОВОСТИ
05.04.2021
3381
05.04.2021
3286
05.04.2021
3048
05.04.2021
2918
07.04.2021
2653
06.04.2021
2538
09.04.2021
2371