Якутская мастерица — подруга племянницы Юрия Гагарина

Исторический парк «Россия — Моя история» рамках празднования 60-летия со дня первого полета человека в космос приглашает на прямой эфир с участием родной племянницы Юрия Гагарина.

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Наталья Гагарина – дочь родного брата Юрия Алексеевича, она хорошая подруга народного мастера РС(Я) и ветерана педагогического труда — Людмилы Жирковой.

Они вместе расскажут о том, как познакомились, какие юбилейные мероприятия намечаются, и о том, как проводят работу по увековечению памяти Юрия Гагарина.

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Эфир пройдёт на нашей Instagram странице @my_history_ykt 10 апреля в 16:00.