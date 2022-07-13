Якутская лучница ворвалась в тройку победителей чемпионата РФ

Дайаана Винокурова — бронзовый призер чемпионата России по стрельбе из блочного лука! На видео комментатор говорит, последним выстрелом в 10-ку Дайаана сделала серьезный поворот в итогах соревнований, опередив опытную российскую лучницу Наталью Авдееву. Сборная Якутии завоевала первую медаль на проходящем в Екатеринбурге чемпионате страны, сообщает тгк «Спорт Якутии».

Фото: тгк Спорт Якутии Источник: тгк Спорт Якутии

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх