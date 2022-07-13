13.07.2022
18:11
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Спорт
Якутская лучница ворвалась в тройку победителей чемпионата РФ
Дайаана Винокурова — бронзовый призер чемпионата России по стрельбе из блочного лука! На видео комментатор говорит, последним выстрелом в 10-ку Дайаана сделала серьезный поворот в итогах соревнований, опередив опытную российскую лучницу Наталью Авдееву.
Сборная Якутии завоевала первую медаль на проходящем в Екатеринбурге чемпионате страны, сообщает тгк «Спорт Якутии».
Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии
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