«Якутская лошадь еще не сказала своего слова …»

Одной из идей развития нашего региона должна стать этнокультурная модернизация на примере арктического коневодства, брендом продукции которой станут культурные, природно-климатические и экологические особенности уникального Северо-восточного региона России.

Опыту разработки этой темы посвящен предлагаемый вашему вниманию фильм «Якутская лошадь: прошлое, настоящее и будущее: к 100-летию образования ЯАССР». Приятного просмотра!

Когда изменяется мировая экономическая система, ставится новый вызов народам Севера и Арктики, требующий внесения решительно новых перспектив для традиционных отраслей. Нельзя забывать, что традиционные отрасли остаются мощным консервативным механизмом сохранения национальной культуры — ее обрядов, фольклорных жанров и языка. Они их и создали в прошлом.

Для нашего региона это раскроется производством товарной продукции брендированной культурой Севера. Нашему сельскому населению необходимо такое ведение хозяйства, которое бы объединило прежнюю и нынешнюю жизнь, воодушевило и мотивировало их, создало внутренний духовный оптимизм и взгляд в своё будущее. Труженик села должен обрести уверенность в завтрашнем плодотворном и созидательном труде, дарящем чувство внутреннего достоинства за его результаты, приносящем материальное благополучие и гармонию в жизнь. Модернизация животноводческой отрасли на примере табунного коневодства сегодня занимает пристальное внимание исследователей сельского хозяйства.

Северные и арктические территории России в XXI веке должны стать не только минерально-сырьевой кладовой страны, но плацдармом сохранения уникальной культуры, экологического баланса планеты, поставщика сельхоз продукции премиум класса, вырастить и получить которую где-либо на планете уже невозможно в силу высокой экологической загрязненности.

Нельзя забывать одну из заповедей народа саха, напоминающей, что все нужное человек получает от природы. Природа — кормилец человека и поэтому человек обязан системно восстанавливать свое природное лоно и ее ресурсы. Ничего лучше, чем восстановление самими природными созданиями, в данном случае якутской лошадью и интеллектом человека, придумано не было.