Якутская кукла в «стрингах» вызвала ажиотаж

На одном паблике в Instagram разместили фото кукол ручной работы мастерицы Изабеллы Кузьминой из села Телей-Дирин Чурапчинского улуса. Работы известного мастера всегда вызывают восхищение своей реалистичностью и проработкой деталей. Но одна кукла вызвала неоднозначную реакцию людей.

Кукла «Байанайдаах туул» была сделана Изабеллой Кузьминой в 2016 году в качестве подарка для бабушки.

Наряд куклы подвергся осуждению, особенно со стороны сильной половины человечества. Некоторые провели аналогию с образом одной скандальной блогерши, но большинство согласились, что в Якутии, увы, такая одежда — подарок для комаров и мошек.