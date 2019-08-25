Якутская кухня признана лучшей

Повара из Якутии взяли золото на Межрегиональном фестивале национальной кухни, проходившем в Чебоксарах.
Об этом в соцсетях сообщил Иннокентий Тарбахов. Вместе с командой поваров из Якутии он находится сейчас в гостеприимной Чувашской республике. Сам главный повар Якутии дал там в качестве почетного гостя мастер-классы.
По словам Иннокентия Тарбахова, фестиваль приурочен 550-летию столицы города Чебоксары и судейство на нем было самым серьёзным — представители Национальной Ассоциации кулинаров России, Чувашского национального конгресса, Пермской Ассоциации кулинаров, Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси, Национальной Ассоциации поваров Казахстана.
View this post on Instagram
🌞👋🏻 ⠀ ⠀ Друзья, рядом со мной сидят коллеги, уважаемые в мировом профессиональном сообществе люди — Президент Национальной Ассоциации Кулинаров России Виктор Борисович Беляев (напротив меня за столом), который проработал в Кремле 30 лет, пройдя путь от повара до Генерального директора комбината питания «Кремлевский’’👏🏻👏🏻, инженер-технолог, главный государственный инспектор по торговле и качеству РСФСР по Чувашской АССР, директор Чебоксар. ресторана «Россия», председатель Чебоксарской ассоциации кулинаров Николай Уездный, организаторы и члены жюри. ⠀ ⠀ Ну, Беляев человек легенда, ему довелось обслуживать политическую элиту Советского Союза – Виктор Борисович застал еще Леонида Брежнева. Затем уже пришли другие лидеры – Михаил Сергеевич Горбачев, Николай Иванович Рыжков. Потом произошла смена власти, появился Борис Николаевич Ельцин, а затем и сегодняшние руководители – Владимир Путин и Дмитрий Медведев. А сколько зарубежных гостей, не сосчитать! ⠀ ⠀ Как я уже писал, мы с командой поваров из Якутии находимся сейчас в гостеприимной Чувашской республике🤗 ⠀ ⠀ Здесь, 24 августа, в субботу, на территории Чебоксарского залива у Монумента Матери будут представлены национальные кухни, составляющие палитру кулинарной жизни Чувашской Республики и регионов России. Фестиваль приурочен 550-летию столицы города Чебоксары и судейство на нем будет самым серьёзным-представители Национальной Ассоциации кулинаров России, Чувашского национального конгресса, Пермской Ассоциации кулинаров, Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси, Национальной Ассоциации поваров Казахстана. ⠀ ⠀ Ребята, конечно, волнуются, готовятся, есть что показать и нам. Как говорится, у страха всегда глаза велики, да смелость города берет✊🏻✊🏻✊🏻 #якутскаякухня#тарбахов#тыгындархан#усадьбаатласовых#чочурмуран#
A post shared by
Иннокентий Тарбахов (@innokentiy_tarbakhov) on Aug 23, 2019 at 6:56pm PDT
View this post on Instagram
Чебоксар куораттан итии-истиҥ эҕэрдэ✊🏻 ✈️ Пламенный привет отправляем всем из Чебоксар, куда мы с ребятами прилетели в составе команды Якутии на фестиваль национальной кухни, который проводится в рамках 550-летия города👍🏻 Рядом со мной шефы ресторанов ,,Усадьба Атласовых’’ @nvatlasov , ,,Чочур-Муран’’ @chochur_muran мой внук Семен Тарбахов , кондитер @tygyndarkhan Ольга Филиппова @filippova_olya_ Пожелаем ребятам удачи, ну, а я здесь в качестве почетного гостя дам мастер-классы, ну, и поболею за наших ✊🏻👏🏻
A post shared by
Иннокентий Тарбахов (@innokentiy_tarbakhov) on Aug 23, 2019 at 12:33am PDT
Фото:
Ян Давидс де Хем. «Роскошный натюрморт с попугаем», 1650
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!