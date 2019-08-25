Якутская кухня признана лучшей

Повара из Якутии взяли золото на Межрегиональном фестивале национальной кухни, проходившем в Чебоксарах.

Об этом в соцсетях сообщил Иннокентий Тарбахов. Вместе с командой поваров из Якутии он находится сейчас в гостеприимной Чувашской республике. Сам главный повар Якутии дал там в качестве почетного гостя мастер-классы.

По словам Иннокентия Тарбахова, фестиваль приурочен 550-летию столицы города Чебоксары и судейство на нем было самым серьёзным — представители Национальной Ассоциации кулинаров России, Чувашского национального конгресса, Пермской Ассоциации кулинаров, Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси, Национальной Ассоциации поваров Казахстана.