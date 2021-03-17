Якутская красавица выступит на конкурсе «Миссис Россия»!

Бывшая участница группы «Максима», ныне визажист и парикмахер Маргарита МАКСИМОВА представит Якутию в финале конкурса «Миссис Россия-2021». Об этом она сообщила в своем инстаграм

Официально заявляю о решении представлять свою родину Республику Саха (Якутия) на конкурсе Миссис Россия @mrs_world_russia 🔥🔥🔥 Финал которого пройдёт в июне 2021 года! 👑



Я иду на конкурс с миссией: Россия — страна Возможностей для каждого, независимо от его этнической принадлежности, начального социального статуса, финансового положения. У каждого есть право на развитие! Я уважаю и люблю Якутию, я уважаю и люблю Россию. Пусть высокопарно, я так чувствую! 💓



В ближайшее время буду готовиться достойно представить нашу Республику, приложив максимум усилий. Если мне посчастливится победить, я уже знаю, что это будет наша общая победа! Я уверена на 100%, что вы меня поддержите, как поддерживали всё это время! Я чувствую, что я не одна — у меня есть мощные корни, дающие силу и подрастающие плоды, зовущие вверх! Это очень важно для меня!✊🏼🙏🏼 Чувствую как никогда слияние прошлого, настоящего будущего. Каждый этап ценен, каждое поколение ценно, каждый народ ценен. Мы все ценны! 🌍



Ну что, вперёд! 💫🌟 Это будет незабываемое приключение!