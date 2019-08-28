Якутская красавица участвует в «Miss Virtual World»

Специалист в области рационального природопользования АО «Саханефтегазсбыт» Виктория КУТАНОВА участвует в «Miss Virtual World».

В этом году «Мисс Виртуальная Якутия» проводил набор в Instagram по хэштегу #мвя2019. Виктория неожиданно для себя попала в отборочный тур конкурса, на который было подано более 300 заявок.

Виктории — 29 лет, родом из Нюрбинского района. Работает в АО «Саханефтегазсбыт» четыре года. По образованию экономист в сфере природопользования. Является солисткой народного театра танца «Эрэл», капитаном Сборной по фитнес-аэробике Нюрбинского района, членом сборной команды АО «Саханефтегазсбыт».

Проголосовать за Викторию можно в мобильном приложении inDriver. Для этого нужно скачать приложение и зарегистрироваться как пользователь приложения, зайти в левое меню приложения (три полоски сверху), выбрать раздел 👑 «Мисс виртуальная Якутия», нажать на «Перейти к голосованию» (зелёная кнопка внизу). В поисковике написать Виктория Кутанова, нажать на фото и проголосовать. Если вы из другого города, то нужно сначала поменять город на Якутск. Нажимаете где ваше имя и меняете город на Якутск.

В отборочном туре 184 девушки из Якутска борются за путевку на «Miss Virtual World», который пройдет в Канкуне. Главный приз конкурса Posrhe Cayman. Отборочный этап проходит с 26 августа по 8 сентября 2019 года.