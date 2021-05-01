01.05.2021
15:43
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Светская хроника

Якутская красавица нанесла тяжелый удар мужчинам

Маргарита Сысолятина больше известная, как Марго Гирс, а еще больше известная, как мисс Виртуальная Якутия-2014, которая выиграла Ниссан Juke, поделилась в соцсетях прекрасной новостью.

Красавица нанесла тяжелый удар женихам Якутии. Девушка — мечта. Помимо прекрасной внешности, которая, кстати, досталась Марго от смешения многих кровей — якутская, эвенкийская. русская, немецкая, у девушки хорошее образование. Марго — психолог. Что, думается, помогает в ее занятии фотоискусством.

Имя избранника красавица не афиширует. Но думаем, что мы знаем его характер, человеческие качества. В 2014 году 20-летняя Марго перед конкурсом, в котором одержала уверенную победу, на вопрос о том, что ценит в мужчинах , ответила: «Чувство юмора, ответственность, целеустремленность, порядочность и надежность».

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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