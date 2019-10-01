Якутская красавица на мировом конкурсе красоты!

На днях пришло радостное известие – наша землячка Наталия Старостина успешно прошла кастинг на мировой конкурс красоты «Мисс и миссис Россия Эра 2019-2020 (Miss Missis&Russia ERA 2019-2020)»!

Можно только порадоваться за нашу Наташу Старостину – умницу, красавицу, успешного профессионала в области финансов и маркетинга. Напомним, что Наталия уже имеет опыт успешного участия в соревнованиях красавиц высшего уровня – в 2015 году, будучи руководителем отдела Алмазэригиэнбанка, представляла Дальний Восток на конкурсе красоты «Финансистка года». Наташа вошла тогда в число пяти лучших конкурсанток.

«Я счастлива представлять на этом конкурсе свою Якутию – прекрасный по красоте край, в котором живут замечательные, добрые, отзывчивые люди», — говорит Наталия Старостина.

По словам конкурсантки, ее жизненное кредо – открывать новые горизонты, совершенствовать свой профессиональный уровень, встречать новых друзей и работать в команде. Наташа – разносторонний человек: спортсменка – играет в волейбол и стреляет из ружья, играет на хомусе и любит общение с природой.

Конкурсанток ждут незабываемые конкурсные дни, уроки дефиле, фотосессии, мастер-классы. Суперфинал конкурса красоты «Мисс и миссис Россия Эра 2019-2020», в котором в равной степени ценятся красота и талант, пройдет в Москве в середине октября. В ходе подготовки к конкурсу Наташе помогают салон красоты «Гримерка», маркетинговая компания «AR”, ювелирная компания joldiamonds, «Луксор», баскони, за что им отдельное спасибо. Итак, пожелаем удачи Наташе Старостиной!