Якутская корова как учебное пособие

11 июня сотрудники АГАТУ в составе начальника отдела трудоустройства и практики студентов Вячеслава Александрова и акушера-гинеколога факультета ветеринарной медицины Владимира Габышева посетили якутский зоопарк «Орто-дойду».

Сотрудники университета провели осеменение якутской породы коровы, после которой через три месяца планируется провезти с диагностической целью УЗИ для дальнейшего обследования. Во время данного мероприятия ученые университета и студенты изучат физиологические и патологические процессы, протекающие в организме домашнего скота.

Напомним, что на днях АГАТУ подписал соглашение о сотрудничестве с республиканским зоопарком «Орто-дойду». В рамках которой будут реализованы совместные научные проекты, направленные на подготовку студентов университета.