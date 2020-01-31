31.01.2020
17:00
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Культура & Образование

Якутская короткометражка растрогала Егора Кончаловского

Короткометражный художественный фильм «Узоры жизни», снятый на основе реальных событий одной из воспитанниц ГКУ РС (Я) «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» стал победителем престижной национальной премии «Страна».

В фильме Узоры жизни» идет повествование о девочке, которая стойко принимает удары судьбы, умеет любить и ценить своих близких.

В главной роли 10-летняя Мичийэ Чыбыкова из Сунтарского улуса. Режиссер фильма, заведующая стационарным отделением Центра Татьяна Егорова получила национальную премию «Страна» из рук советского и российского киноактёра, кинорежиссёра, сценариста и кинопродюсера Егора Кончаловского.

«Это очень глубокий, жизненный,  и простой в своей глубине фильм, я пустил скупую мужскую отцовскую слезу», — прокомментировал Егор Кончаловский.

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💫Победа в национальной премии «Страна» (г. Москва)⭐️ . 30 января 2020 года в г. Москва состоялась торжественная церемония вручения национальной премии «СТРАНА» — престижный ежегодный открытый творческий конкурс работ российских тележурналистов, режиссеров, операторов и продюсеров, организованный при поддержке ВГТРК и Национальной ассоциации телерадиовещателей. Участниками фестиваля являются более 4000 тысяч человек со всей России и стран бывшего СНГ. За многолетнюю историю Национальной премии «СТРАНА» в состав Жюри входили президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, режиссер, актер и сценарист Егор Кончаловский, режиссер и продюсер, народный артист России Алексей Учитель, режиссер, народный артист России Вадим Абдрашитов, телеведущая, журналист Яна Чурикова, член Академии российского телевидения, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов, актриса и режиссер, заслуженная артистка России Вера Глаголева, директор дирекции документального кино «Первого канала» Светлана Колосова, телевизионный журналист и продюсер Кирилл Набутов, ведущий, обозреватель телеканала «ТВ Центр» Леонид Млечин, а также многие другие.​ ГКУ РС (Я) «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в премии представил короткометражный художественный фильм «Узоры жизни», снятый на основе реальных событий одной из воспитанниц Центра, которая стойко принимает удары судьбы, умеет любить и ценить своих близких. Фильм спродюсирован директором учреждения Сергеевой М.М., автором фильма является – заместитель директора Васильева А.В., режиссером выступила Егорова Т.П., заведующая стационарным отделением. В главной роли Чыбыкова Мичийэ, 10 летняя девочка из Сунтарского улуса, кроме того стоит отметить сотрудников Центра, которые представили первую творческую работу на высшем профессиональном уровне, сыграв остальные роли в фильме. Конкурс премии проходил в два этапа, на первом этапе были представлены более 700 работ, из которых были отобраны участники второго этапа. На втором этапе жюри, состоящее из известных кинодеятелей, журналистов и музыкантов, определило лауреатов Национальной премии по 7 номинациям. . Продолжение ⬇️

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Стоит отметить сотрудников Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, которые представили первую творческую работу на высшем профессиональном уровне, сыграв остальные роли в фильме при поддержке директора учреждения Марии  Сергеевой. Автором фильма стала заместитель директора Айталина Васильева.

Национальная премия «Страна» — ежегодный открытый творческий конкурс работ российских тележурналистов, режиссеров, операторов и продюсеров, организованный при поддержке ВГТРК и Национальной ассоциации телерадиовещателей. Участниками фестиваля являются более 4000 тысяч человек со всей России и стран бывшего СНГ. Конкурс премии проходил в два этапа, на первом этапе были представлены более 700 работ, из которых были отобраны участники второго этапа. На втором этапе  жюри, состоящее из известных кинодеятелей,  журналистов и музыкантов, определило  лауреатов Национальной премии по 7 номинациям.  

Фото: Пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии
Источник: Пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии
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