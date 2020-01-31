Якутская короткометражка растрогала Егора Кончаловского

Короткометражный художественный фильм «Узоры жизни», снятый на основе реальных событий одной из воспитанниц ГКУ РС (Я) «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» стал победителем престижной национальной премии «Страна».

В фильме Узоры жизни» идет повествование о девочке, которая стойко принимает удары судьбы, умеет любить и ценить своих близких.

В главной роли 10-летняя Мичийэ Чыбыкова из Сунтарского улуса. Режиссер фильма, заведующая стационарным отделением Центра Татьяна Егорова получила национальную премию «Страна» из рук советского и российского киноактёра, кинорежиссёра, сценариста и кинопродюсера Егора Кончаловского.

«Это очень глубокий, жизненный, и простой в своей глубине фильм, я пустил скупую мужскую отцовскую слезу», — прокомментировал Егор Кончаловский.

Стоит отметить сотрудников Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, которые представили первую творческую работу на высшем профессиональном уровне, сыграв остальные роли в фильме при поддержке директора учреждения Марии Сергеевой. Автором фильма стала заместитель директора Айталина Васильева.

Национальная премия «Страна» — ежегодный открытый творческий конкурс работ российских тележурналистов, режиссеров, операторов и продюсеров, организованный при поддержке ВГТРК и Национальной ассоциации телерадиовещателей. Участниками фестиваля являются более 4000 тысяч человек со всей России и стран бывшего СНГ. Конкурс премии проходил в два этапа, на первом этапе были представлены более 700 работ, из которых были отобраны участники второго этапа. На втором этапе жюри, состоящее из известных кинодеятелей, журналистов и музыкантов, определило лауреатов Национальной премии по 7 номинациям.