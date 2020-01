Якутская короткометражка растрогала Егора Кончаловского

View this post on Instagram

💫Победа в национальной премии «Страна» (г. Москва)⭐️ . 30 января 2020 года в г. Москва состоялась торжественная церемония вручения национальной премии «СТРАНА» — престижный ежегодный открытый творческий конкурс работ российских тележурналистов, режиссеров, операторов и продюсеров, организованный при поддержке ВГТРК и Национальной ассоциации телерадиовещателей. Участниками фестиваля являются более 4000 тысяч человек со всей России и стран бывшего СНГ. За многолетнюю историю Национальной премии «СТРАНА» в состав Жюри входили президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, режиссер, актер и сценарист Егор Кончаловский, режиссер и продюсер, народный артист России Алексей Учитель, режиссер, народный артист России Вадим Абдрашитов, телеведущая, журналист Яна Чурикова, член Академии российского телевидения, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов, актриса и режиссер, заслуженная артистка России Вера Глаголева, директор дирекции документального кино «Первого канала» Светлана Колосова, телевизионный журналист и продюсер Кирилл Набутов, ведущий, обозреватель телеканала «ТВ Центр» Леонид Млечин, а также многие другие.​ ГКУ РС (Я) «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в премии представил короткометражный художественный фильм «Узоры жизни», снятый на основе реальных событий одной из воспитанниц Центра, которая стойко принимает удары судьбы, умеет любить и ценить своих близких. Фильм спродюсирован директором учреждения Сергеевой М.М., автором фильма является – заместитель директора Васильева А.В., режиссером выступила Егорова Т.П., заведующая стационарным отделением. В главной роли Чыбыкова Мичийэ, 10 летняя девочка из Сунтарского улуса, кроме того стоит отметить сотрудников Центра, которые представили первую творческую работу на высшем профессиональном уровне, сыграв остальные роли в фильме. Конкурс премии проходил в два этапа, на первом этапе были представлены более 700 работ, из которых были отобраны участники второго этапа. На втором этапе жюри, состоящее из известных кинодеятелей, журналистов и музыкантов, определило лауреатов Национальной премии по 7 номинациям. . Продолжение ⬇️