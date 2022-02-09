Якутская компания «Алмар» выходит на российскую биржу

Внеочередное собрание акционеров АО «АЛМАР – алмазы Арктики» заявило о размещении в марте-апреле на Санкт-Петербургской Бирже акций компании. Также пресс-служба компании сообщает о дополнительном выпуске акций для увеличения уставного капитала.

Было одобрено размещение 21 805 обыкновенных акций с номинальной стоимостью в 1 рубль. Все привлеченные средства будут направлены на завершение разведки, подтверждение запасов и проектирование разработки россыпных месторождений алмазов для открытого способа отработки.

Председатель Совета директоров АО «АЛМАР» Людмила НИКОЛАЕВА считает, что у «Алмар» есть все шансы стать образцовой компанией для других развивающихся компаний горной отрасли.

«Мы понимаем, насколько важно следовать ESG-принципам в работе, и стремимся стать образцовой компанией для других развивающихся компаний горной отрасли, открыв им новую технологию финансирования на публичных финансовых рынках, и показав на своем примере важность устойчивого развития. Для этого «Алмар» было зарегистрировано в Якутии», — сказала она.

Как рассказал член совета директоров АО «Алмар» Павел АНДРЕЕВ, размещение акций будет способствовать развитию Якутии и всего Дальнего Востока в целом. Дальнейшее освоение арктических территорий позволит привлечь дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней в размере более 1,5 млрд. млн. рублей в десятилетней перспективе. После выхода компании на проектную мощность, будет создано 300 новых рабочих мест, из которых 200 в Оленекском улусе и 100 в Булунском.

Павел Андреев, эксперт алмазной отрасли с 47-летним стажем, считает, что появление собственной компании, специализирующейся на геологоразведке, имеет особое значение для региона.

«Раньше геологоразведкой занимались иногородние компании. В итоге было принято решение создать организацию, которая будет зарегистрирована в Якутии. Как вы понимаете, часть доходов с налогов остается в регионе, что позволяет выполнять важную социальную функцию», — сказал он.

По плану разведка завершится в 2022 году, подтверждение запасов ожидается в 2023 году. В 2024-2030 годах компания планирует приступить к разведке месторождений для подземного способа отработки. Старт добычи и продаж алмазов запланирован на 2024 год.

Как отметил д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономики и управление развитием территорий» Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова Роман НОГОВИЦЫН, деятельность «Алмара» по возрождению геологоразведки в Якутии будет востребована.

«Запасы месторождений, на которых сейчас ведется добыча, рассчитаны примерно на 5 – 6 лет. За это время «Алмар» выйдет на проектную мощность, проведет ряд исследований и предложит новые месторождения для добычи алмазов. В итоге рабочий процесс не будет прерываться. У нас в Якутии много неизведанной территории, где требуется геологоразведка, есть крупные перспективные месторождения», — отметил Роман Ноговицын.

«АЛМАР» основана в 2015 году как ООО «Арктическая горная компания» (АГК). Компания занимается геологоразведочными работами на россыпях алмазов Беенчиме и Хатыстах, в планах развивать направление алмазодобычи.