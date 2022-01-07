07.01.2022
12:24
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Мультикультурная Якутия

Якутская команда — победитель конкурса ледовых скульптур в Томске

В Томске состоялся традиционный новогодний конкурс ледовых скульптур. В этом году в нем приняли участие 32 команды из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России. Свои работы представили и мастера ледовой скульптуры из Якутска. В итоге наши земляки стали лучшими среди лучших: два первых места получили якутяне. Первая премия в 100 тысяч рублей досталась якутской команде «Авангард» за композицию «Небесная кобылица». Об этом рассказал в своем телесюжете канал EuroNews.

Источник: EuroNews
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