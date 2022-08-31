31.08.2022
01:39
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Светская хроника

Якутская икона стиля стала мамой!

20 августа якутянка Гала БОРЗОВА, покорившая гламурную Москву как модный стилист и эффектный фэшн блогер, стала мамой! Она родила девочку Иванку, о чем сообщила в соцсети.  

Фотофакт: Якутская модель Полина Протодьяконова в ожидании…
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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