Якутская икона стиля стала мамой!

20 августа якутянка Гала БОРЗОВА, покорившая гламурную Москву как модный стилист и эффектный фэшн блогер, стала мамой! Она родила девочку Иванку, о чем сообщила в соцсети. Фотофакт: Якутская модель Полина Протодьяконова в ожидании…

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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