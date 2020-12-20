20.12.2020
15:03
337
Экология
Идея для упавшего ракетоносителя
Главный эколог Якутии Сахамин Афанасьев зафиксировал уникальные кадры — итоги поиска фрагментов ракеты-носителя на территории Кобяйского улуса: «Поисковая группа обнаружила часть ракетоносителя Союз 2.1 (центральный блок), провела экологический мониторинг, замер проб».
Найти одно — впереди еще один трудоемкий процесс: «Предстоит работа по вывозу остатков».
Интересны комментарии к посту, есть сомневающиеся: «Не может упасть с огромной высоты и остаться почти целой. Это что- то другое». А один из смекалистых якутян усмотрел вариант потребления ракетного блока в хозяйстве: «Тимирэ септиккэ оһуобай буолуо эбит» — «Отличный материал для септика» .
Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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