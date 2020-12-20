Идея для упавшего ракетоносителя

Главный эколог Якутии Сахамин Афанасьев зафиксировал уникальные кадры — итоги поиска фрагментов ракеты-носителя на территории Кобяйского улуса: «Поисковая группа обнаружила часть ракетоносителя Союз 2.1 (центральный блок), провела экологический мониторинг, замер проб».

Найти одно — впереди еще один трудоемкий процесс: «Предстоит работа по вывозу остатков».

Интересны комментарии к посту, есть сомневающиеся: «Не может упасть с огромной высоты и остаться почти целой. Это что- то другое». А один из смекалистых якутян усмотрел вариант потребления ракетного блока в хозяйстве: «Тимирэ септиккэ оһуобай буолуо эбит» — «Отличный материал для септика» .