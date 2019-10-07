Художница Кыыдаана Игнатьева о резонансном деле

Известная художница Кыыдаана Игнатьева поделилась недавно со своими подписчиками следующей новостью:

«Все постоянно спрашивают, что там с делом? Считаю, что обязана всем ответить одним постом и рассказать, чем все закончилось.

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Напомню, что в августе на слесаря Николаева А.С. было возбуждено дело по статье 139 УК РФ часть 2*.

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Николаев, все лето отрицал свое преступление, но на очной ставке, когда встретились с глазу на глаз признал свою вину в полном объеме и извинился.

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Оплатил моральный ущерб и за ремонт двери в сумме 200 000 руб.

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Я уверена, что без общественного резонанса, дело бы не сдвинулось с места. Я рада, что довела дело до конца.

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Эти месяцы, были напряженными. Надеюсь, на этом тему можно закрыть.

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Хочу поблагодарить всех кто поддержал меня: моего адвоката Альберта Макаровича, следователей, друзей, Алену Алексееву и всех вас за добрые слова».