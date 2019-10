Художница Кыыдаана Игнатьева о резонансном деле

View this post on Instagram

ТОЧКА В ДЕЛЕ СО СЛЕСАРЕМ ⠀ Все постоянно спрашивают, что там с делом? Считаю, что обязана всем ответить одним постом и рассказать, чем все закончилось. ⠀ Напомню, что в августе на слесаря Николаева Алексея Семеновича было возбуждено дело по статье 139 УК РФ часть 2* ⠀ Николаев, все лето отрицал свое преступление, но на очной ставке, когда встретились с глазу на глаз признал свою вину в полном объеме и извинился. ⠀ Оплатил моральный ущерб и за ремонт двери в сумме 200 000 руб. ⠀ Я уверена, что без общественного резонанса, дело бы не сдвинулось с места. Я рада, что довела дело до конца. ⠀ Надеюсь, что мы все вынесли для себя урок, гражданин А. — то что зло в которое он делал на протяжении нескольких лет по отдельности — сконцентрировалось в этих месяцах и он получил заслуженное наказание. ⠀ Эти месяцы, были напряженными. Надеюсь, на этом тему можно закрыть. ⠀ Хочу поблагодарить всех кто поддержал меня: моего адвоката Альберта Макаровича, следователей, друзей, Алену Алексееву и всех вас за добрые слова❤