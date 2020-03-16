16.03.2020
13:00
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Культура & Образование

Якутская ГСХА ждет абитуриентов из Чурапчинского улуса

12 марта делегация Якутской ГСХА посетила села Чурапча и Усун-Кюель, чтобы провести профориентационную работу со старшеклассниками Чурапчинского улуса. 


На встречу прибыли более 100 школьников с близлежащих посёлков района. В стенах Сыланской средней общеобразовательной школы им. профессора Г.П. Башарина в с. Усун-Кюель и СОШ №1 в с. Чурапча сотрудники ВУЗа провели профориентационные консультации для будущих абитуриентов для поступления в Академию, рассказали об ее деятельности, перспективах в обучении и развитии студентов, а также ответили на вопросы школьников на темы ЕГЭ, профильных предметов и т.д. 


Одним из ключевых событий рабочего визита стало проведение круглого стола о взаимодействии образовательных учреждений и органов власти для развития кадровой политики в сельском хозяйстве Якутии с участием главы Чурапчинского района Андрея НОГОВИЦЫНА. 


Также студенты ЯГСХА провели для школьников развивающие игры по станциям, а ансамбли «Сандал» и «Нуурал» выступили с концертными номерами. 


На итоговом мероприятии с приветственной речью выступил ректор Якутской государственной  сельскохозяйственной академии, Народный депутат Иван СЛЕПЦОВ, который поблагодарил всех участников встречи за активное участие.

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Фото: Отдел по работе со СМИ Якутской ГСХА.
Источник: Отдел по работе со СМИ Якутской ГСХА.
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