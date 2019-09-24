Якутская ГСХА заключила соглашение с агровузом Польши

В рамках реализации национального проекта «Образование» Якутская государственная сельскохозяйственная академия расширяет сотрудничество с зарубежными вузами. В ходе международной деятельности Академии, в том числе и реализации проекта «Экспорт образования», заключено соглашение о сотрудничестве между Якутской государственной сельскохозяйственной академией и Сельскохозяйственным университетом в Кракове (Польша) в целях взаимодействия в области подготовки специалистов для аграрной отрасли и обмена опытом.

Документ подписан ректором Якутской ГСХА, народным депутатом Якутии Иваном Слепцовым и ректором Сельскохозяйственного университета в Кракове, доктором наук, профессором Влодзимежом Сады.

«Сотрудничество в области исследований и образования с Сельскохозяйственным университетом в Кракове дает российскому аграрному вузу – нашей Академии – такие перспективы, как участие в программах академической мобильности студентов, аспирантов и преподавателей, реализация совместных исследовательских проектов, проведение научных конференций», –комментирует Иван Слепцов.

Напомним, что в новом учебном году Якутская государственная сельскохозяйственная академия продолжает развивать сотрудничество с зарубежными университетами и научными кругами.

«По программам обмена студенты нашей Академии обучаются в Казахстане, а также в лучшем аграрном вузе страны – в Ставропольском аграрном университете. Помимо того, на базе Новосибирского аграрного университета у них есть возможность пройти практику в Германии. Среди партнеров Якутской ГСХА такие учреждения, как Университет Хоэнхайм (Германия) и Университет Лаваля (Канада). Идет активное сотрудничество с международными организациями, например, с Университетом Арктики (UArctic), в том числе – по выезду студентов в страны Европы. Для расширения сотрудничества установлены деловые отношения с Финляндией, Китаем и Монголией», – подчеркивает ректор Якутской сельхозакадемии.

«Международная деятельность Академии является неотъемлемой составляющей подготовки высококвалифицированных специалистов, свободно ориентирующихся в отечественных и зарубежных технологиях, хорошо знакомых с мировыми стандартами качества, обладающих широким кругозором, конкурентоспособных на мировом рынке труда. Поэтому для нас международная деятельность является приоритетным направлением работы. Укрепление и расширение сотрудничества с зарубежными вузами и научно-исследовательскими центрами – одна из главных задач вуза. Примером этой работы и является соглашение с и Сельскохозяйственным университетом в Кракове», – заключает Иван Слепцов.