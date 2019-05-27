ФГБОУ ВО Якутская ГСХА выражает глубокое соболезнование Эльмире Яковлевне ПАНКРАТОВОЙ, ее близким и родным по поводу кончины горячо любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки ПАНКРАТОВА Владимира Викторовича, д.с/х.наук, профессора.



Владимир Викторович родился 4 февраля 1937 года в городе Карабанова, Владимирской области. Родители: отец Панкратов Виктор Алексеевич, мать Панкратова Клавдия Павловна. В 1952 окончил 7 классов Карабановской средней школы №1 и поступил в Успенский Зоотехнический техникум Ярославской области. После окончания вышеназванного техникума в 1956 году и был направлен на работу в Павлодарскую область, Казахской ССР. В совхозе «Байгунусский» работал в качестве зоотехника фермы №3 до 1958г.

В 1958 году был призван в ряды Советской Армии где прослужил да 1960г.

В 1959 году принят кандидатом в члены КПСС, а затем и в члены партии. В 1960 году поступил в Московскую сельскохозяйственную академию им.К.А.Тимирязева, которую окончил в 1965 году по специальности «Зоотехния». С 1965 по 1966 г работал в качестве старшего преподавателя в Якутской Советской партийной школе.

С 1966 по 1975 год работал в Якутском республиканском Госплемобъединении в качестве старшего зоотехника, а затем заместителем начальника, заведующим отделом по племенной работе. В 1968г окончил Университет марксизма – ленинизма при Якутском горкоме КПСС.

В 1968 году поступил заочную аспирантуру ТСХА, которую закончил в 1972 году и защитил диссертацию на соискание степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему: «Сравнительное изучение роста и развития молодняка крупного рогатого скота и его помесей с симментальской породой» а 20 апреля 1973 г. ВАК СССР присудил ученую степень кандидата с/х наук.

В 1975 году перешел на работу в Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, где работал в качестве старшего научного сотрудника до 1984 года.

С 1980 г. работал на 0,5 ставки доцента сельскохозяйственного факультета Якутского Государственного Университета, где читал курс лекций и вел практические занятия по дисциплине: «Разведение сельскохозяйственных животных».

В 1984 г. перешел на сельскохозяйственный факультет Якутского Государственного университета, где работал в качестве доцента, зам.декана по научной работе и читал лекции и проводил практические занятия по дисциплине «Скотоводство».

В 1988 году было присвоено ученое звание доцента. В связи с организацией на базе сельскохозяйственного факультета Якутского сельскохозяйственного института 18 марта 1986 г был назначен Агропромом СССР на должность проректора по учебной и научной работе ЯСХИ и на данной должности проработал до 1991 года.

В 1991 году защитил диссертацию на соискание степени доктора сельскохозяйственных наук по теме: «Повышение полноценности кормления молочных коров в условиях Якутии» диссертация представляет многолетний труд, выполненный на основе многолетних исследований.

Решением ВАК при Совете Министров СССР от 17.01.1992г. присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук и в 1992г. присвоено ученое звание профессора по кафедре «Оленеводства и Частной Зоотехнии».

С 1990 г. избирался на должность заведующего кафедрой «Оленеводство и Частной Зоотехнии». После реорганизации кафедры «Коневодство и Частная Зоотехния и Технологии переработки продуктов животноводства» был избран на должность заведующего кафедрой «Технология переработки продуктов животноводства», далее кафедры «Технологии переработки продуктов животноводства и общественного питания» Агротехнологического факультета.

Являлся членом диссертационного совета по защите диссертаций на степень доктора и кандидата наук по специальности 06.02.10 Дальневосточного Аграрного университета. Действительный член Академии Естествознания и председатель Якутского отделения Академии Естествознания, член ученого совета Якутской государственной сельскохозяйственной академии, член Совета по племенной работе с крупным рогатым скотом при МСХ РС(Я).

Стаж научно – педагогической работы 46 лет, в том числе стаж педагогической в вузе 36 лет.

Владимир Викторович имел научную школу «Производство и переработка продуктов животноводства», подготовил 6 кандидатов сельскохозяйственных наук. Являлся руководителем 5 аспирантов и консультантом докторанта. Подготовил в качестве научного руководителя 215 дипломников, работы которых получили высокую оценку Государственной аттестационной комиссии, а 53 работы рекомендованы для внедрения.

По результатам научно-исследовательской работы подготовлено более 130 научных и научно-методических работ, 4 монографии и учебные пособия с грифом МСХ Российской Федерации, которые отличаются актуальностью, новизной и практической направленностью.

Область научных интересов — вопросы, связанные с разработкой ведения отраслей животноводства, обеспечивающих в условиях Якутии наиболее полную реализацию генетического потенциала; сельскохозяйственных животных; технология переработки продуктов животноводства.

В.В. Панкратов учебно-воспитательную, научную работу успешно сочетал с общественной деятельностью. За многолетнюю плодотворную научную деятельность и большой вклад в подготовку специалистов для агропромышленного комплекса награжден Грамотой Главного управления высших учебных заведений при МСХП РФ.

За заслуги в научной и педагогической деятельности присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия) и Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, президентом Республики Саха (Якутия) награжден знаком отличия «Гражданская доблесть». Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и образования Российской Академии Естествознания (2007 г.)

Решением комиссии по наградам «Европейского научно – промышленного консорциума награжден орденом Zabore et scientia — трудом и знанием.

Женат. Жена Эльмира Яковлевна 1935г рождения, дочь Ирина 1964г рождения, сын Владимир 1975 г рождения, внучка Яна 1984г рождения, внук Александр 1987г рождения, правнучка Элина 2009г рождения.

Гражданская панихида Панкратова В.В. состоится 29 мая с 11 часов в актовом зале нового корпуса ЯГСХА. Поминки с 15 часов в столовой старого корпуса ЯГСХА.