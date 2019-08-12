Якутская ГСХА продолжает прием документов для поступления на внебюджетные места

В Якутской государственной сельскохозяйственной академии завершился основной этап зачисления абитуриентов, поступающих на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета.

Приемная комиссия Академии обработала около 3000 заявлений. Общий средний балл по ЕГЭ составил 64,5 б.

Больше всего заявлений поступило по таким специальностям как: Землеустройство и кадастры, Агроинженерия, Технология продукции и организация общественного питания, Экономика, Торговое дело и т.д.

Для тех, кто хочет получить интересную специальность по новым направлениям обучения, есть возможность поступить на платной основе по совершенно доступным ценам.

Кроме традиционных специальностей аграрного образования, есть новые программы обучения.

В этом году получена лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 5 образовательным программам, в том числе:

программа СПО из ТОП 50 профессий и специальностей:

09.02.07 Информационные системы и программирование;

программы бакалавриата:

09.03.02 Информационные системы и технологии;

35.03.10 Ландшафтная архитектура;

программа магистратуры:

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

программа аспирантуры:

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

Не упустите возможность получить профессию своей мечты! Прием документов по очной форме до 31 августа, по заочной форме до 30 сентября.

Напомним, приемная комиссия работает по адресу:

г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км, д.3, каб. 2.123 и 124

Телефон: 8(4112)507-976, 89681544982

E-mail: priem_kom14@mail.ru

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