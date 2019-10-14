Якутская ГСХА приняла участие в выставке «Золотая осень» в Москве

В Москве завершилась Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2019», в которой приняли участие лучшие сельхозпредприятия России. В составе делегации ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» были ректор Иван Слепцов, декан Агротехнологического факультета Андрей Мартынов, представитель Октемского филиала Якутской ГСХА Афанасий Попов, студенты Нюргуяна Иванова (2 курс АТФ) и Айсиэн Петров (3 курс ФЛКиЗ).

11 октября представители Академии посетили круглый стол «О развитии племенного коневодства в Российской Федерации», в котором выступил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, руководитель рабочей группы по законодательному обеспечению и развитию коневодства в РФ Борисов Егор Афанасьевич.

В МСХА имени К.А. Тимирязева состоялась деловая встреча заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима Иосифовича Увайдова с руководителями образовательных организаций, подведомственных Минсельхозу России. Также состоялась встреча с директором Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза РФ Ниной Александровной Ивановой – куратором Якутской ГСХА.

11-12 октября студенты Академии приняли участие в Форуме сельских инициатив, где обсуждались молодежные проекты по социально-экономическому развитию сельских территорий. Также они получили пригласительные на концерт, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в Государственном Кремлевском Дворце.

По итогам выставки Якутская ГСХА награждена золотой медалью за подготовку учебного пособия «Разведение мясного скота в Якутии» (авторы: И.И. Слепцов, А.В. Чугунов, Е.Н. Ильина, Н.М. Черноградская, М.Ф. Григорьев, Н.И. Тарабукин).

Поздравляем коллектив Академии с достижением и желаем в следующем году достичь еще лучших результатов!