Якутская ГСХА приняла участие в акции по высадке деревьев

Якутян пригласили посадить деревья по периметру будущего Парка Победы на Автостраде 50 лет Октября. Акция была объявлена с 7 по 12 сентября у въездной стелы «Три сэргэ».

Парк будет заложен в год 75-летия Победы. В качестве главной идеи предложена тема солдатских писем-треугольников. В каждой из тематических зон посетителей встретят бронзовые фигуры солдат в человеческий рост. По замыслу авторов, Парк Победы должен отойти от традиционных монументальных решений и приблизить память о Великой Отечественной войне к нынешним поколениям.

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Посадить дерево в честь героев войны, наших отцов, дедов и прадедов могли все желающие. Так, 12 сентября сотрудники Якутской ГСХА Анна Черкашина – проректор по учебной и воспитательной работе, Алексей Белогуров – проректор по научной работе и инновациям ЯГСХА, руководители структурных подразделений Академии и представители студии «Академия креатива» — наши студенты, приняли участие в посадке деревьев.

Таким образом, Якутская ГСХА внесла свою лепту в создании будущего Парка Победы в честь наших отцов, дедов, прадедов – героев войны.