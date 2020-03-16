Якутская ГСХА примет абитуриентов Магаданской области

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Ректор Якутской ГСХА Иван Слепцов в эти дни работает в Магаданской области. В рамках выезда состоялись встречи с министром сельского хозяйства Магаданской области Николаем Кошеленко, директором Магаданского политехнического техникума Русланом Федорчуком, директором Ольского филиала «Магаданский политехнический техникум» Ольгой Запрудской и с ректором «Северо-Восточный государственный университет» Магаданской области Романом Корсуном.

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Стороны заключили соглашение и договорились совместно осуществлять деятельность по обеспечению взаимодействия и сотрудничества в решении задач подготовки специалистов, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, методического обеспечения информатизации учебного процесса, а также разработки и реализации совместного плана мероприятий с целью создания единой информационной научно-образовательной среды.

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Таким образом, в рамках соглашений соответствующая работа по приему абитуриентов из Магаданской области уже стартовала.