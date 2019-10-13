13.10.2019
10:51
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Экономика
Якутская ГСХА поздравляет с Днем работника сельского хозяйства
Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Якутской государственной сельскохозяйственной академии поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Аграрный сектор экономики является одним из главных столпов, поддерживающих любое государство. Поэтому позвольте выразить вам огромную благодарность за ваш добрый труд на благо нашей необъятной страны!
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Уверен, что ваши знания, опыт и преданность своему делу всегда будут служить прогрессу и процветанию нашей республики и всей Российской Федерации.
Источник: С уважением, ректор Якутской ГСХА, народный депутат РС(Я) Иван СЛЕПЦОВ.
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