Якутская ГСХА поздравляет с Днем науки
От имени профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов Якутской государственной сельскохозяйственной академии и от себя лично поздравляю с Днём российской науки!
День российской науки — это прекрасный повод привлечь внимание общественности, деловых кругов, молодежи, школьников к огромным возможностям науки.
Без науки невозможно быть конкурентоспособными, заслуги по научной деятельности дают нам право гордиться свои вузом и вдохновляют развивать научные школы и актуальные направления исследований, расширять международные связи в сфере науки и образования.
В стенах Академии ведется научно-исследовательская работа студентов, магистрантов и аспирантов. Представители Якутской ГСХА участвуют и побеждают в различных научных конкурсах. Именно это позволяет вузу крепко стоять на ногах и с уверенностью смотреть в будущее.
Желаю, чтобы наша страна всегда оставалась лидером научных прогрессов, интересных идей, удачных проектов, больших открытий, высоких результатов и грандиозных прорывов в науке.
С уважением,
ректор Якутской ГСХА,
народный депутат Республики Саха (Якутия)
И.И. Слепцов
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