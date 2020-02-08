Якутская ГСХА поздравляет с Днем науки

От имени профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов Якутской государственной сельскохозяйственной академии и от себя лично поздравляю с Днём российской науки!

День российской науки — это прекрасный повод привлечь внимание общественности, деловых кругов, молодежи, школьников к огромным возможностям науки.

Без науки невозможно быть конкурентоспособными, заслуги по научной деятельности дают нам право гордиться свои вузом и вдохновляют развивать научные школы и актуальные направления исследований, расширять международные связи в сфере науки и образования.

В стенах Академии ведется научно-исследовательская работа студентов, магистрантов и аспирантов. Представители Якутской ГСХА участвуют и побеждают в различных научных конкурсах. Именно это позволяет вузу крепко стоять на ногах и с уверенностью смотреть в будущее.

Желаю, чтобы наша страна всегда оставалась лидером научных прогрессов, интересных идей, удачных проектов, больших открытий, высоких результатов и грандиозных прорывов в науке.

С уважением,

ректор Якутской ГСХА,

народный депутат Республики Саха (Якутия)

И.И. Слепцов