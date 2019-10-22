Якутская ГСХА получила Золотой диплом!

19-20 октября в историческом парке «Россия – моя история» состоялся VII Фестиваль науки в Республике Саха (Якутия), прошедший в рамках Всероссийского фестиваля «NAUKA 0+». На выставочной площадке Фестиваля были представлены инновационные достижения и научные работы более 150 участников со всей республики: вузов, профобразовательных организаций, научных учреждений, школ и учреждений дополнительного образования. Посетителей ждали открытые лекции ведущих ученых об открытиях и разработках, серии массовых познавательных программ и поздравительная программа от участников мероприятия. За 2 дня Выставку посетило более 15 тысяч человек из города Якутска и близлежащих улусов, – сообщает пресс-служба Минобрнауки РС(Я).

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В торжественном открытии VII Фестиваля науки в РС(Я) принял участие ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии Иван СЛЕПЦОВ. Гостей и участников мероприятия поздравили председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия ГАБЫШЕВА, министр образования и науки РС(Я) Владимир ЕГОРОВ и почетный иностранный гость Фестиваля – профессор педагогического университета Султан ИДРИС (Малайзия), доктор Радли МУСТАПАР.

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Главной тематикой Фестиваля науки – 2019 была Периодическая таблица химических элементов великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Выставочный ряд Якутской ГСХА был посвящен 20-му элементу Периодической таблицы – кальцию. Всего было 25 экспозиций. Студенты и преподаватели выступили в лектории, провели мастер-классы. И.о. проректора по научной работе и инновациям Якутской ГСХА Константин Нифонтов отметил, что на площадке были представлены все специальности, реализуемые в Академии, была показана их специфика.

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«VII Фестиваль науки проведен на очень высоком уровне. С каждым годом Фестиваль становится все лучше и лучше: расширяется выбор экспозиций, количество участников. Мы будем дальше развиваться, чтобы достойно представить нашу Академию в следующем году» – сообщил Константин Револьевич.

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Первый заместитель министра образования и науки РС(Я) Михаил ПРИСЯЖНЫЙ поздравил Академию с 1-м местом среди агровузов Дальневосточного федерального округа по итогам независимой оценки образовательных организаций Минсельхоза РФ. От имени организаторов, он поблагодарил все научные и образовательные организации за активное участие и вклад в популяризацию науки.

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Подчеркивая значимость Периодической таблицы – величайшего открытия российской науки, лучшим экспозициям были вручены дипломы по наименованиям химических элементов: Platinum (Платиновый), Aurum (Золотой), Argentum (Серебряный), Cuprum (Медный). По результатам мониторинговых показателей ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» победила в семи номинациях из восьми, получив сертификаты «За уникальность оформления экспозиций», «За привлекательность экспозиций», «За наполнение и информативность экспозиций», «За качество оформления раздаточных материалов», «За актуальность и новизну экспозиций», «За интерактивность и работу с посетителями», «За наглядность и доступность экспозиций», и стала обладателем Золотого диплома VII Фестиваля науки в РС(Я).

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Поздравляем коллектив Академии с отличными результатами и желаем новых побед!