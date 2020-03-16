Якутская ГСХА перевела студентов на дистанционное обучение до 29 марта

Приказом Ректора Якутской ГСХА Ивана Слепцова принято решение с 16 по 29 марта 2020 года организовать учебный процесс в ВУЗе с применением дистанционных методов обучения согласно расписанию занятий.

В настоящий момент проходит разъяснительная работа среди студентов и сотрудников ВУЗа по усилению мер по обеспечению безопасности условий обучения и воспитания, по использованию образовательных электронных технологий обучения в онлайн форме.

В ВУЗе отметили готовность перехода к онлайн обучению, учебные программы Академии размещены в системе MOODLE, а преподаватели обеспечат дистанционный контроль качества знаний студентов.

Якутская ГСХА постепенно наращивает объемы образовательных программ, проводимых в дистанционной форме. Так, в 2019 году стартовал проект «Моя первая профессия», в рамках которого после успешного обучения школьники, студенты и другие могут получить свидетельство о рабочей профессии. Курсы длятся 3 месяца, в проект включены более 20 профессий: «Повар», «Кондитер», «Оленевод», «Парикмахер», «Слесарь КИПиА», «Сварщик» и т.д. Курсы проходят дистанционно через сайт ВУЗа.

Напомним, что 14 марта 2020 года в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.