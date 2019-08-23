Якутская ГРЭС завершает подготовку к отопительному сезону

Энергетики Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу «РусГидро») завершают основные работы по подготовке электростанций к осенне-зимнему периоду. В ключевые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону вошли капитальный ремонт газотурбинной установки ГТ-35-770-2 (станционный №7) и ГТЭ-45-3 (станционный №2), ремонт оборудования сетевой насосной и вентиляционной градирни.

Всего в план мероприятий по подготовке ЯГРЭС и ЯГРЭС-2 к отопительному периоду включено 54 мероприятия, из которых 26 выполнены полностью и еще 7 на стадии завершения.

«Капитальный ремонт газотурбинной установки №7 выполнен в полном объеме, ремонт ГТУ №2 находится на финальном этапе. В целом, степень готовности генерирующего оборудования оценивается на 90%, — отметил директор ЯГРЭС Руслан Исхаков. — Также, к окончанию подходит ремонт строительных конструкций и плит покрытия на секции «Б» вентиляторной градирни».

Персонал обеих станций продолжает работы по обслуживанию устройств технологической и релейной защиты энергооборудования, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики.