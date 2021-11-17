Якутская ГРЭС поддерживает будущих энергетиков

Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) поддержала подшефную школу № 13 г. Якутска в подготовке старшеклассников к конкурсу молодых профессионалов. Ученик 10 класса Вячеслав Макеев стал победителем в компетенции «Электромонтаж» муниципального этапа чемпионата WorldSkills Russia Juniors.

В достижение Вячеслава Макеева свой вклад внесли энергетики электрического цеха №2 Якутской ГРЭС. Школьник посетил цикл мастер-классов от наставника – электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, активиста молодежного совета станции Антона Кураева.

«Я рассказал об особенностях профессии, об обязательном для всех энергетиков соблюдении требований техники безопасности и охраны труда и, конечно, показал на практике, как выполнять электромонтажные работы. Готовясь к заданию конкурса, Вячеслав под моим руководством учился монтажу электропроводки на стенде, – рассказывает Кураев. – Для меня важно делиться опытом с теми, для кого точные и естественные науки представляют большой неподдельный интерес. Сразу стало понятно, что Вячеславу нравится сам процесс работы, и он впитывает новые знания, как губка. Несмотря на то, что все было в новинку для него, парень справился на отлично».

Подготовка к чемпионату прошла в рамках подписанного в начале учебного года трехстороннего соглашения между Якутской ГРЭС, средней общеобразовательной школы №13 и «Якутским промышленным техникумом им. Т. Г. Десяткина». Главная цель взаимодействия – дополнительное образование и профориентация учащихся.

Якутская ГРЭС на постоянной основе помогает школам подшефного Промышленного округа Якутска в профориентационной работе – энергетики проводят уроки энергобезопасности, рассказывают школьникам о профессии энергетика и о том, где можно получить специальность.