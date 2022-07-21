Якутская «Гражданская платформа» выдвинула кандидата на выборы главы Ленского района
Якутское региональное отделение партии «Гражданская платформа» выдвинуло кандидата на должность главы Ленского района РС(Я). Им стал молодой хозяйственник Сергей КОРНИЛОВ. Документы о его выдвижении уже поступили в Ленскую территориальную избирательную комиссию.
Сергей Корнилов родился 26 октября 1980 г. в с. Толон Ленского района ЯАССР. Работает заместителем директора по производству МКУ «Коммунально-строительное управление МО «Мирнинский район» РС(Я).
SakhaLife взял комментарий у руководителя якутского регионального отделения партии «Гражданская Платформа», заместителя председателя Якутской городской Думы Анатолия КЫРДЖАГАСОВА.
— Анатолий Андреевич почему региональное отделение «Гражданской платформы» решило поддержать кандидатуру Сергея Корнилова на должность главы Ленского района?
— Мы выдвинули Сергея Корнилова, прежде всего, учитывая его деловые и профессиональные качества. Корнилов начинал трудовую деятельность в городе Ленске, работал на таком крупном предприятии как АЛРОСА. Карьеру начал с простого электромонтера, затем его заметили и стали выдвигать на ответственные должности. Корнилов занимал руководящие посты, имеет большой опыт работы в ЖКХ и энергетике. Это молодой, перспективный производственник и хозяйственник, с современными и свежими взглядами.
Я уверен, что республике нужны именно такие люди. Кроме того, мы должны создавать конкуренцию кандидатам от «Единой России». Во власти не должно быть монополии одной партии. Только в условиях конкуренции и обновления возможно результативное управление и развитие нашей родной республики!
Еще одна причина, почему мы поддержали Корнилова — это его убеждения, которые в основном соответствуют политике и взглядам нашей партии. Мы работаем над тем, чтобы в нашей родной республике и в целом матушке России развивался частный сектор экономики, а именно малый и средний бизнес. Только благодаря развитию предпринимательства мы сможем создать сильную экономику, решить вопросы с повышением доходов и качества жизни граждан, а также стать независимыми от зарубежного импорта. Развитие предпринимательства — это преумножение самодостаточных, ответственных граждан. Только тогда будут самодостаточные районы, а значит и самодостаточная республика!
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