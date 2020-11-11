Якутская городская Дума выражает соболезнование

Якутская городская Дума выражает глубокое соболезнование Диодорову Сергею Леонидовичу — заместителю руководителя аппарата Якутской городской Думы, родным и близким, друзьям и коллегам по поводу кончины горячо любимого отца, дедушки, прадедушки, прокурора Намского района 1989-1994 гг., с 1994 года следователя по особо важным делам отдела Следственного управления прокуратуры республики и города Якутска, заслуженного юриста Республики Саха (Якутия), старшего советника (полковника) юстиции, члена Центризбиркома Республики Саха (Якутия), члена бюро Якутского рескома КПРФ, заместителя председателя региональной общественной организации (РОО) «Антикоррупционный Комитет Республики Саха (Якутия)» ДИОДОРОВА Леонида Прокопьевича

Уход из жизни Леонида Прокопьевича большая потеря для всей Республики Саха (Якутия). Настоящий профессионал своего дела, он всегда был верен своим жизненным принципам, был для нас примером настоящего человека с несгибаемой волей.

Светлая память о нём навсегда сохранится в благодарных сердцах людей, с кем свела его жизненная дорога.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.