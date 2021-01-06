Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины на 71-м году жизни после тяжелой, продолжительной, болезни

ЧЛЕНОВА

Владимира Михайловича

В.М. Членов — народный депутат IV, V, VI созывов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), советник генерального директора ОАО «Сахатранснефтегаз», президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), почетный работник транспорта России, почетный полярник Российской Федерации, Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), Отличник государственной гражданской службы РС(Я). Почётный гражданин Булунского улуса. Обладатель ордена РС(Я) «Полярная звезда», Почётной грамоты Министерства транспорта РФ, Знака отличия РС(Я) «Гражданская доблесть».

Уход из жизни Владимира Михайловича Членова — невосполнимая утрата для республики, для всех нас. Настоящий профессионал своего дела, внесший неоценимый вклад в развитие Якутии, он всегда был верен своему призванию и жизненным принципам. Он был для нас примером сильного человека с несгибаемой волей.

Светлая память о Владимире Михайловиче Членове навсегда сохранится в благодарных сердцах якутян.

