31.07.2022
18:16
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Некролог

Якутская городская Дума выражает соболезнования

Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования первому заместителю Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александру Николаевичу Жиркову в связи со скоропостижной кончиной на 94-м году жизни горячо любимой матери, ветерана тыла и труда, кавалера орденов «Материнская Слава» и «Трудовая Слава» III степени, почетного гражданина Ольтехского наслега и Усть-Алданского района Неустроевой Александры Романовны.

Ушла из жизни одна из ярких тружениц, чье имя внесено в почетный список рекордсменов ХХ века Республики Саха (Якутия) в области сельскохозяйственного производства, настоящий патриот и профессионал. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

В это тяжелое для Вас, ваших родных и близких время разделяем вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты.

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