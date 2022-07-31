Якутская городская Дума выражает соболезнования

Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования первому заместителю Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александру Николаевичу Жиркову в связи со скоропостижной кончиной на 94-м году жизни горячо любимой матери, ветерана тыла и труда, кавалера орденов «Материнская Слава» и «Трудовая Слава» III степени, почетного гражданина Ольтехского наслега и Усть-Алданского района Неустроевой Александры Романовны.

Ушла из жизни одна из ярких тружениц, чье имя внесено в почетный список рекордсменов ХХ века Республики Саха (Якутия) в области сельскохозяйственного производства, настоящий патриот и профессионал. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

В это тяжелое для Вас, ваших родных и близких время разделяем вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты.