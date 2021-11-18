Якутская городская Дума в 2022 году отметит 200-летие

В следующем году представительному органу местного самоуправления, Якутской городской Думе исполнится 200 лет. 18 ноября в большом зале Окружной администрации г. Якутска состоялось заседание оргкомитета по подготовке к юбилейным мероприятиям.

Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников из списка юбилейных мероприятий остановился на тех моментах, которые еще не решены. Представители министерств и ведомств сообщили на какой стадии находится решение поставленных задач.

Степан Москвитин, директор ГАУ РС (Я) «Национальный центр аудиовизуального наследия народов республики» сообщил о том, что сформирована творческая группа по изготовлению фильма об истории Якутской городской Думы. На сегодняшний день завершается подготовка сценария, проработана смета, определен источник финансирования.

Станислав Софронов, руководитель отдела государственной политики в области СМИ и печати Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики отметил, что будет проведен конкурс среди представителей СМИ на лучшее освещение по актуальным вопросам местного самоуправления. Конкурс будет проводить ГАУ РС (Я) «Сахапечать».

Кроме этого, будет разработано мобильное приложение «Мой депутат», платформа предоставит возможность избирателям обратиться к своему депутату. К примеру, избиратели могут обратиться с вопросом по благоустройству территорий, озеленения общественных пространств.

В список мероприятий также был включен вопрос создания музея Якутской городской Думы. Заместитель главы г. Якутска Руслан Тимофеев предложил провести юбилейную экспозицию, посвященную созданию первого представительного органа в здании музея истории города.