Якутская городская Дума соболезнует Петру Гоголеву

Якутская городская Дума выражает глубокое соболезнование Петру Васильевичу ГОГОЛЕВУ, председателю Конституционного Совета республики, в связи с кончиной горячо любимого отца Василия Васильевича ГОГОЛЕВА, Почетного гражданина Дюпсюнского наслега и Усть-Алданского улуса, секретаря парткомов колхоза и совхозов, заведующего отделов Усть-Алданского райкома КПСС, заведующего Момского РОНО. Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с Вами.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутская городская Дума.

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