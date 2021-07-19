19.07.2021
09:51
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Некролог
Якутская городская Дума соболезнует…
Коллектив Якутской городской Думы выражает глубокие соболезнования коллеге, главному бухгалтеру МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы» Лене Ивановне Ивановой в связи со скоропостижной кончиной горячо любимого брата
СПИРИДОНОВА
Юрия Ивановича.
Разделяем с Вами горечь утраты. Светлая память…
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