19.07.2021
09:51
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Некролог

Якутская городская Дума соболезнует…

Коллектив Якутской городской Думы выражает глубокие соболезнования коллеге, главному бухгалтеру МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы» Лене Ивановне Ивановой в связи со скоропостижной кончиной горячо любимого брата

СПИРИДОНОВА

Юрия Ивановича.

Разделяем с Вами горечь утраты. Светлая память…

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